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Yoğun bakım çalışanlarından ‘penguen dansı’
Corona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu.
Yaşam 5 Nisan 2020 - 12:13

En son Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 60’ın üstünde Covid-19 vakasının bulunduğu Malatya’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçıların yaptığı penguen dansı bu zor süreçte hem çalışanlara hem de hastalara moral oldu.

Hastanede görev yapan Doktor Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü. Özel korunaklı yoğun bakım kıyafetleri ile penguen dansı yapan sağlıkçıların paylaşımı birçok olumlu mesaj aldı. İHA

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