Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan açıklama

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 25 Ağustos’ta corona virüsüne yakalandığını açıklamış ve evde tedavi gördüğünü duyurmuştu. Sosyal medyada dün akşam ünlü ilahiyatçının yoğun bakıma kaldırıldığına dair haberler dolaşmaya başladı.

EVDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu bu iddialar ile ilgili bir açıklama yaptı. Babasının yoğun bakıma kaldırıldığını yalanlayan Osman Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil.

Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var.”