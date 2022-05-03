Yoğun yağışlar da Meke Gölü’ne çare olmadı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'dünyanın nazar boncuğu' olarak tanınan ve kuruyan Meke Gölü'ne yoğun yağışlar da fayda etmedi. Uzmanlar, Meke'nin eski haline dönmesi gibi bir şansın olmadığını söylüyor.

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Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

2000’li yıllardan itibaren suyunu kaybetmeye başlayan göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı suyunun azalmasıyla tamamen kurudu. Bu yıl Konya ve çevresinde bol yağışlı kış mevsimi yaşandı ama Meke Gölü’nün sulu görünümüne kavuşmasına yetmedi.

“DEPOYU SON 80 YILDA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇEKTİK”

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Oktay Yıldız, “Milyonlarca yıl su burada birikiyordu. Şimdi özellikle tarımın çok yoğun olarak yapılmasıyla ve suyu çekme tekniklerinin artmasıyla biz bu depoyu son 80 yılda çok hızlı bir şekilde çektik. Sadece küresel iklim değişikliği değil, burada buharlaşma da arttı ama asıl neden ovada çok fazla miktarda suyun çekilmesi ve burayı besleyen suların kesilmesiyle bu tamamen aşağı doğru düştü. Şu andaki suyu çekme uygulamaları dursa bile burayı dolduracak bir su yok. Burayı daha kötüye gitmemesi için ne yapabiliriz onun çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Yoksa 30 yıl öncesine döndürme gibi bir şansın olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Prof. Dr. Oktay Yıldız, gölün tabanında bulunan beyaz renkteki oluşum hakkında da bilgi verdi: “Su varken içerisindeki birçok sodyum, potasyum, kalsiyum, klorür seyrelti halinde olduğu için pek fark edilemez. Ama su tamamen kesilince bunun içerisindekiler de tortu halinde kaldı. Sonuç olarak burası yüksek kireç içeriğine sahip. Bazen ölçtüğümüz yerlerde yarıdan fazlasını bile kireç geçiyordu. Bazı yerlerde sodyum ağırlıklı malzeme var. Bu da sodik toprak özelliğini gösteriyor, bitkileri zehirleyici bir şey. Diğer klorür tuzlar da su buharlaşınca dipte çökelip kalıyor.” (İHA)

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