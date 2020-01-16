Yoğurt, sütü bir yoğurt kültürü ile fermente ederek yapılan bir süt ürünüdür ve yüzlerce yıldır insanlar tarafından tüketilmektedir. Çok besleyici olan yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi insan sağlığı açısından çeşitli yararlar sunar. Peki, yoğurdun faydaları nelerdir? Yoğurt neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Yoğurt kalsiyum, B6 ve B12 vitaminleri, riboflavin, potasyum ve magnezyum içerir. Yoğurdun sağlık yararları arasında; kemik sağlığının desteklenmesi, sindirime yardımcı olma, kalp hastalığı ve osteoporoz riskini azaltma sayılabilir. Şimdi, yoğurdun insan sağlığı açısından faydalarına daha yakından bakalım… Yoğurdun faydaları nelerdir? Yoğurt neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

YOĞURDUN FAYDALARI

Yoğurdun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Yoğurttaki probiyotikler vücudunuzun polen ve diğer alerjenlere reaksiyonunu azaltabilir.

Yoğurdun birçok faydasından biri, bağışıklık arttırıcı etkilere sahip olmasıdır. Yoğurtun T hücrelerinizi veya enfeksiyonla savaşan hücreleri daha güçlü ve daha aktif hale getirdiği kanıtlanmıştır.

Yoğurt yemek, vücudunuza sindirimi düzenli tutmak için çalışan sağlıklı bakteriler sağlar. Hem kabızlık hem de ishal ile daha az sorun yaşamanıza yardımcı olabilir.

İnsanların yaşadığı hastalıkların çoğu diyabet, Crohn hastalığı, kanser ve kronik yorgunluk sendromu gibi iltihaplanma ile ilgilidir. Yoğurdun probiyotik bakterileri vücuttaki iltihabı azaltmaya ve bu hastalıklarla ilgili riskleri veya etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Yoğurt tam bir protein kaynağıdır, yani vücutta kas ve diğer dokuları oluşturmak için gerekli tüm amino asitleri içerir.

Bazı araştırmalar, daha fazla yoğurt yiyerek bakterilerden kaynaklanan gıda alerjileri riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Yoğurtta bulunan sağlıklı bakterilerin akciğer dokusunun daha sağlıklı kalmasına yardımcı olacağına dair kanıtlar vardır.

Yoğurt, kemik sağlığında kilit rol oynayan vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Düzenli olarak tüketilmesi osteoporoz riskini azaltabilir.

Yoğurt, “iyi” HDL kolesterolü artırıp, kan basıncını düşürerek kalp sağlığına fayda sağlar.

Candidaya bağlı vajinal enfeksiyonlar diyabetik kadınlarda yaygın olarak görülür. Günlük yoğurt tüketimi vajinal sistemin pH seviyelerini düşürür ve candida enfeksiyonlarını önler.