Yok olma tehlikesi altındaki Tülüşah çiçek açınca yetkililer sevindi

Adını Kuşadası'ndaki Samson Dağları'nın antik ismi Mykale’den alan, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik tarafından 'çok tehlikede' koduyla tanımlanan Kuşadası Tülüşah’ı (Rhaponticoides Mykalea ) isimli endemik bitki çiçek açtı. Yapılaşma tehdidi altındaki bölgelerden,Kuşadası’nın simgesi Güvercinada içine taşınarak koruma altına alınan Tülüşahların, doğal ortamdakilerden önce açması doğa dostları ile yetkilileri sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye yaban hayatında nesli tehlike altında olan türlerin korunması çerçevesinde “Tür Koruma Eylem Planı” kapsamına alınan Kuşadası Tülüşah'ı, yılın ilk çiçeklerini açmaya başladı. Merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik, (IUCN) tarafından da tehlike kategorisi “CR” (çok tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah’ların çiçeklenmesi doğa dostlarını sevindirdi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, geçtiğimiz yıllarda yapılaşmanın başladığı alanlardan, Kuşadası'nın simgesi Güvercinada'ya taşınan ve koruma altına alınan bitkilerin, doğal ortamlarındakilerden daha önce çiçek açmasının umut verici olduğunu söyledi.

TÜLÜŞAH İÇİN KAMU, YEREL YÖNETİM, ÜNİVERSİTE, STÖ’LER BİRLEŞTİ

EKODOSD Başkanı Sürücü, Tülüşah'ın korunması ve çoğaltılması için kamu kurumları, bilimsel çevreler ile doğa dostlarının birlikte hareket ettiğini belirterek “Dünyada sadece bu bölgede yetişen ve çok tehlike altında bulunan Tülüşahların korunmasına yönelik, kamu kurumları, yerel yönetim, üniversite, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri işbirliği yapıyor. Bu tür işbirliğiyle yapılan çalışmaların doğal ve kültürel diğer zenginliklerin korunmasına örnek teşkil edeceğini umuyoruz” dedi.