Yokuz hayallerinin peşinden koşacak

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Yokuz, daha önce de Küçük Çiftlik Park’ta düzenlenen bir etkinlikte sahne alarak hızlı bir çıkış yakalamıştı. Gurup, yarın ve cumartesi günü saat 12.00 ve 13.00 arasında İstanbul Kahve Festivali'nde dinleyici ve sevenleriyle buluşacak. Alternatif rock grubu Yokuz, Can Köymen, Can Saçkan, Can Koçak ve Mayk Mimar'dan oluşuyor. Gurup, 2017 yılında başlayan albüm çalışmalarını 2018 yılı bitmeden sonlandıracak. ‘Hayallerin Peşinden Koşmak' konsepti ile yola çıkılan bu albüm çalışmasının içerisinde hem sert, hem de yavaş şarkıların modern sesleri barındırılıyor.