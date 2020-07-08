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Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı
Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kenarında jandarma ekipleri tarafından bulunan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İlker KILIÇASLAN
Yaşam 8 Temmuz 2020 - 13:18

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi’nde devriye gezen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kenarında bitkin halde olduğu anlaşılan baykuş gördü. Ekipler araçtan inerek zarar vermeden baykuşu koruma altına aldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bitkin haldeki baykuş koruma altına alınarak tedavisine başlandı.

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