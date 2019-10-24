Yolsuzluğu belgeledim TRT’DEN ATILDIM

Kurumdaki FETÖ yolsuzluğunu tespit edip ihbar eden Mustafa Aşçı, kaleme aldığı iki kitapta 2005-2011 arasında FETÖ’nün TRT’deki yapılanmasını ve akıl almaz yolsuzluklarını yazdı. Kumpasla TRT’den atılan Aşçı, mahkeme kararıyla kuruma döndü. 43 gün danışmada oturtulduktan sonra yeniden kovuldu. Hâlâ iddialarının arkasında...

‘Türkiye Rant Televizyonu' ve ‘Makam Hırsızı'… Masamdaki bu iki kitap 2005-2011 yılları arasında TRT'deki FETÖ yapılanmasını ve inanılmaz meblağlara ulaşan yolsuzlukları belgeleriyle ortaya koyuyor. Şimdi sizi, bu iki kitabın yazarı Mustafa Aşçı ile tanıştırmak istiyorum. Anlattıklarına siz de inanamayacaksınız.

Mustafa Aşçı Kahramanmaraşlı. İmam hatip lisesi mezunu. Muhafazakar bir ailenin çocuğu, kendini “AK Partili” olarak tanımlıyor. Bir dönem Tayyip Erdoğan'ın hayranı. 1998'de TRT İstanbul Radyosu'nda işe başlamış. TRT'de yaşanan yolsuzlukları görevi sırasında sürekli olarak rapor etmiş. Sonra ne olduğuna dair iddialarını kendisi anlatıyor…

– 1998 girişlisiniz TRT'ye. 2001'de iktidar el değiştirdi, bunun yansıması oldu mu?

Hayır. Çünkü 2008'e kadar TRT'de Genel Müdürlük vekaleten yürütülüyordu.

– 2008'den sonra neler oldu?

Özellikle dış yapımlar kanalıyla, taşeron işçiler üzerinden sahte faturalar düzenliyorlardı. Biri 500 bin TL bir fatura mesela. Başka biri, 90 milyon TL'lik (Eski parayla 90 trilyon yani) bir reklam ihalesi. Ortada iş yok, yönetimin bilgisi dahilinde bir yerlere sahte faturalar düzenleniyor, paralar aktarılıyor. Kaynak

aktarımlarının belgeleri var bu kitapta.

– Kime gidiyor paralar?

Sadece şirket isimleri var, Çünkü ticari sicil kayıtlarında adı geçen kişiye ait değildi bu firmalar, arkasında mutlaka bir siyasi isim vardı. Sonunda 2011 yılı ocak ayında TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin beni çağırdı. Meseleyi anladım.

– Ne oldu o görüşmede?

Ben, yolsuzlukları anlatıyordum. Birden kendini savunmaya girdi “Ben yapmadım, ben bilmiyorum…” daha sonra beni sorgulamaya başladı “Sen kimsin, neden bunları kurcalıyorsun, sana ne?” diye. Kardeşi başka bir kurumda memurdu, ama TRT'de program yapıyordu. Ben bunu söyleyince, iyice deliye döndü. Çok öfkelendi.

– İbrahim Şahin'le görüşmeden sonra ne oldu?

Benim yolsuzluk olarak belgelediğim evraktan birini benim üzerimde gösterip beni TRT'den attılar!

– Türkiye Rant Televizyonu ve Makam Hırsızı TRT'deki yolsuzlukları belgeleriyle gözler önüne seren iki kitap.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, FETÖ'nün TRT'ye ‘sızarak' büyük bir yapılanma oluşturduğundan bahsediyor. Ama bu yanlış. Çünkü FETÖ, TRT'ye “sızmadı”, “yerleştirildi.” Her iki kitabımda da bunun nasıl gerçekleştiğini anlatıyorum. Bakın bu davada TRT'den sorumlu siyasilere ve bu yapılanmanın başındaki isme de dokunulmadı.

– Anlamadım, yani bu yolsuzlukları sen mi yaptın dediler?

Aynen öyle. “Gerçeğe aykırı belge düzenlemekten, dolandırıcılıktan” işten atıldım. 2 ay sonra da benim talep ettiğim soruşturmayı sonuçlandırıp onu da bana yıktılar. Bir fesih kararı daha çıkartıp hakkımda, yine beni cezalandırdılar!

– Yıllarca işsiz kaldınız..

Dolandırıcılıkla atılan bir insanı kimse kabul etmez, etmedi de… Ailem destekledi, annem babam, ablam… Zaten dar gelirli insanlar, çok zor zamanlar yaşadım. Ağır cezada iki davam vardı, ikisinden de beraat ettim. Bu olaylar sırasında ben hep idari davalar açtım, hepsini kazandım ve TRT'ye göreve geri döndüm. En son Kasım ayında mahkeme kararıyla işe döndüm, 43 gün danışmada misafir koltuklarında oturdum. Sözleşmeli başlattılar ve ocak ayında tekrar attılar. Şu an tekrar dava açtım. Tersanede işçilik yapıyorum şimdi.

ANNEM ÇOK AĞLADI

– Niye vazgeçmediniz?

Ben nasıl hırsızların safında olacaktım, gözümün önünde devletin kurumu yağmalanıyordu! O dönemde hakkımda haber yaptırdılar, “TRT'deki dolandırıcı” diye. Benim ailem küçük bir kasabada, hemen dedikodular başladı. Ben hayatımda annemi ilk defa o zaman hüngür hüngür ağlarken gördüm. Kendilerine Müslüman diyenlerin hiç bu kadar zalim olabileceklerini düşünmemiştim. Hepsinden beraat ettim. Bana bir iade-i itibar borçlular.

– Kitaplarınızda adı geçen yöneticiler şimdi nerede?

Hepsi FETÖ'den cezaevine girdi. Zaten çoğu KPSS'de çalınan sorularla yerleşen kişiler. Benim hakkımdaki fesih kararlarında imzası bulunanların FETÖ'cü olduğu anlaşıldı. Müfettişler, teftiş kurulu başkanları, tamamı cezaevinde şu anda.

– Onlar gelince ne değişti TRT'de?

Önce TRT'nin kendi personelini emekliliğe teşvik ettiler. Sonra kendi ekiplerini aldılar, kitapta var belgesi. Böylelikle cemaati TRT'ye yerleştirdiler. Cemaatin öncelikli amacı haber kaynaklarını ele geçirmekti. O nedenle işe TRT Haber ile başladılar.

TRT'nin 7 kıtaya haber yapan bir haberleşme ağı var. Böylece cemaatin de haberleşmesi çok kolaylaştı. 2010 yılı sonralarına doğru bu proje bitmişti. Bu kez iki grup arasında şiddetli bir rant kavgası başladı..