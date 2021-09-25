Yolun ortasına çivili duvar ördü, kimse geçemiyor!

Adana'da uzun yıllardır aynı sokakta oturan Murak K., belediyeden hak alamadığını iddia edip, tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu ikiye bölüp duvar ördü. Mahalle sakinlerinin duvarın üzerinden atlamaması için bir de çivi ve cam parçaları yerleştirdi. Mahallede oturanlar yolun karşısına geçmek için 3 sokak dolanmak zorunda kalıyor.

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Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokağı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği evinin önündeki yol için belediyeden hak alamadı, bunun üzerine yolu bölerek duvar ördü. Sokakta oturanlar vatandaşlar ise durumu Seyhan Belediyesi’ne bildirdi. Ekipler Murat K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Murat K., kimse atlayarak karşıya geçmesin diye de çivi ve cam parçaları da yerleştirdi.

“ŞAŞIRDIK”

Sokak sakinlerinden Songül Ertaş, “Bir anda örmeye başladı, şaşırdık. Sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz” dedi.

“AMBULANS GİREMEDİ”

Recep Beyaz isimli vatandaş ise 36 yıldır sokakta oturduğunu belirterek, “Belediyeden hakkını almak için burayı kapatmış. Geçen gün annem rahatsızlandı ve ambulans giremedi. Aracı olanların çoğu mağduriyet yaşıyor. 1985 yılından bu yana bu sokaktayız. Görünce şaşırdık. Berlin Duvarı gibi oldu” diye konuştu. (İHA)