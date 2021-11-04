Yolun ortasında direk unuttular

Rize'de Fener Mahallesi'nde gerçekleşen yol çalışmasında beton yolun ortasında kalan elektrik direği kazaya davetiye çıkarırken, görenleri de şaşkına çeviriyor. Mahalle halkını tedirgin eden durum ayrıca sürücüleri de tehlikeye düşürüyor.

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Fener Mahallesi’nde yolun ortasında kalan elektrik direğine aldırılmadan çevresine beton döküldü. Üzerinde kabloların da bulunduğu direk, yolun ortasında kalınca kazaya davetiye çıkarmaya başladı.

Mahalle halkını tedirgin eden durum ayrıca sürücüleri de tehlikeye düşürürken, mahalle sakinleri akşam saatlerinde yolun ortasında güçlükle fark edilen direğin kaldırılmasını istiyor.

Batuhan Kaya adlı vatandaş “Buraya beton döktüler direği ortada unuttular. Direkten tek bir tane tel gidiyor o da bir tane direğe bağlanıyor. Bu direği biraz daha kenara almaları çok zor bir şey değildi. Acemi bir sürücü olursa yüzde yüz vurur” dedi.

“AYDINLATMA YOK”

Ali Pakoğlu ise “Yolar yapıldıktan sonra bu direk kalkmalıydı. Direği burada unuttular. Gece tehlike arz ediyor, zaten tek bir direğe gidiyor kablosu. Bir an önce buna bir çözüm bulsunlar. Rize’de bu gibi şeyler çok yerde olduğu için pek şaşırtmıyor. Gerçekten tehlike arz ediyor çünkü burası viraj, virajı bitirdiği anda karşınıza çıkıyor. Burası mahalle arası biraz hızlı olan bir sürücü bu direğe çarpabilir. Çünkü hiçbir aydınlatma da yok buralarda. Bu yüzden tehlikeli” diye konuştu. (İHA)