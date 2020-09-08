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Yolunu kaybeden caretta yavrularına tatilciler yol gösterdi
Yolunu kaybeden caretta yavrularına tatilciler yol gösterdi
Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan sahilindeki caretta caretta yuvalarından çıkan yavrulara turistler yol gösterdi. Bölgede tatil yapan yerli turistler, yuvadan çıkıp karaya yönelen caretta caretta yavrularını denize ulaştırdı.
Yaşam 8 Eylül 2020 - 09:35

Antalya’da yuvadan çıkarak denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavruları, yollarını şaşırınca deniz yerine karaya yöneldi. Sahilde yürüyüş yapan tatilcilerin dikkatini çeken yavrular, turistlerin yardımıyla denize götürüldü.

TATİLCİLER YARDIM ETTİ

Koruma altında bulunan yuvalardan çıkarak çevreye yayılan yavruları ilk etapta toplayıp denize ulaştıran tatilciler, ardından yuvaların başında nöbet tutarak çıkan diğer yavruları da takip ederek, denize ulaşmasına yardımcı oldu. Yolunu şaşıranlar dışında yavrulara dokunmadıklarını anlatan tatilciler, amaçlarının yabani hayvanlara yem olmadan yavruların denize gitmelerini sağlamak olduğunu söyledi.(DHA)

Son güncelleme: 10:55 - 08.09.2020
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