Yönetmen Yalçın Yelence son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, "Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence, son yolculuğuna uğurlandı.

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“Bizimkiler” ve “Perihan Abla” dizilerinin usta yönetmeni Yalçın Yelence, dün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanat hayatı boyunca çok sayıda film ve diziye imza atan Yelence için Kartal Nursen Özdayi Safa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bizimkiler dizisinin oyuncuları Ali Uyandıran, Ayşe Kökçü, Atilay Uluışık, Müjgan Ağralı, yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı. Taziyeleri kabul eden eşi ve oğulları gözyaşlarına boğuldu. Yönetmen Yalçın Yelence’nin naaşı öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eşi Leyla Yelence, “Son zamanlarda ayağında yara olmuştu. İkinci ayağında da bası yarası çıktı. Yara çıkınca hastaneye kaldırdık. Orada 15 gün tedavi edildi. Birinci ameliyatı oldu. Bir gün tansiyonu çok yükseldi hemen entübe ettiler, hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti” dedi.

“HEPİMİZİN DOSTU, ARKADAŞI, HOCASI, YÖNETMENİ HER ŞEYİMİZDİ”

Bizimkiler dizi oyuncusu Ayşe Kökçü, “Bambaşka bir insandı. Tevazu sahibi, iyi, bilgili, arkadaş ve dost nurlarda uyusun. Üzgünüm” dedi.

Bizimkiler dizi oyuncusu Atilla Uluışık, “Yalçın ağabeyi 10 yaşından 26 yaşıma kadar süren Bizimkiler dizisinde yönetmenim olarak tanıdım. Çok iyi niyetli, kimseyi kırmayan ve üzmeyen günümüz dünyaya fazla bir insandı. Müthiş bir araştırmacıydı. Yaptığı araştırmalar Türk ve dünya sinema tarihi adına inanılmaz araştırmalar yapıyordu. Her kayıp erken bir kayıptır ama son dönemlerde ciddi sağlık problemleri vardı. Burada son görevimizi yerine getirmeye geldik. Allah sevenlerine sabır versin. Başsağlığı diliyorum herkese” diye konuştu. Bizimkiler dizisinin bir diğer oyuncusu Ali Uyandıran ise “Hepimizin dostu, arkadaşı, hocası, yönetmeni her şeyimizdi. Kaybettik kendisini. Çok üzgünüm. Uzun yıllar beraber çalıştık. Bizimkiler ve Yazlıkçılar dizilerinde ve birçok işte beraberdik. Beraber güzel işler yaptık” dedi.

DHA