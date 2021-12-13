Yorganla birlikte çamaşır makinesine atılan kedi son anda kurtarıldı
Artvin'de üzerinde uyduğu yorganla birlikte yanlışlıkla çamaşır makinesine atılan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, dün Borçka ilçesinde meydana geldi. Beslediği kediyi fark etmeden yorgan ile çamaşır makinesinin içine koyan kişi, durumu fark edince kapağı açmaya çalıştı, ancak başaramadı.
Kedinin sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek, kediyi çıkardı.
Yıkanan kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)