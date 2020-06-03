Youtuber Myka Stauffer, evlat edindiği otizmli çocuğunu başka bir aileye evlatlık verdi

Geçen hafta, Myka Stauffer ve James Stauffer çiftinin iki yıl önce Çin’den evlat edindikleri otizmli çocukları Huxley’i başka bir aileye evlatlık olarak vermesi dünya gündemine oturmuştu. İki yıl boyunca oğlu ile YouTube videoları çekerek sosyal medya fenomeni olan Myka ve eşi James, yaptıkları bu davranıştan sonra adeta linçe uğradılar. Çünkü kullanıcılar, çiftin 4 yaşındaki çocuğun üzerinden para kazandıklarını iddia etti. Hatta Huxley ile ilgili tüm videolardan gelir elde edilmemesi için de bir imza kampanyası başlattı. Kampanya metninde “Bu insanlar Huxley’in sırtından para kazanmayı bırakmalı. Stauffers’ler için yeterince yaptı. Huxley sayesinde tatil yaptılar, gelir elde ettiler. Peki karşılığında Huxley ne aldı? Bir köpek yavrusu gibi terk edildi” dediler…

Tüm bunlardan sonra çiftten yeni bir açıklama geldi. “Huxley’e ebeveynlik yapmak için doğru insanlar olmadığımızı hissettik. Otizmli olduğu biz evlat edindikten sonra ortaya çıktı ve onun ihtiyaçları konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Huxley’i her bir hücremizle seviyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çok uğraştık” diyen çiftin özrü kabahatinden büyük bu açıklamaları ardından bu kez de “Çok iğrenç. Biyolojik çocuğuna otizm teşhisi konursa o çocuğu da terk edecek miydin?” gibi yorumlar geldi.