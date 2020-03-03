Youtuber Orkun Işıtmak nişanlandı

Yayınladığı Youtube videoları ile ünlenen Orkut Işıtmak, kısa bir süre önce kız arkadaşı Melis Bolluk ile sözlendi. Işıtmak o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabında paylaştığı bir gönderi ile özel bir gününden kareler paylaşan Orkun Işıtmak böylelikle büyük bir sürpriz yapmış oldu! Youtube kanalında milyonlarca takipçisi olan ve sempatik karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinen Orkun Işıtmak kısa bir süre önce Instagram hesabında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Bolluk ile sözlendi.

Sözlendiği anların görüntülerini takipçilerine paylaşan Orkun Işıtmak; “Lütfen nazar değmesin teşekkürler, bu Youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular” notunu düştü.