Yozgatlı Topçu Çavuş Karabekiroğlu Şükrü’nün madalyası bağışlandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'Sahip Çıkalım' kampanyasına son olarak Kurtuluş Savaşı gazisi Yozgatlı Topçu Çavuşu Karabekiroğlu Şükrü Kızılay'a ait İstiklal madalyası bağışlandı.

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Yozgatlı Kurtuluş Savaşı gazisinin madalyası Çanakkale müzesinde

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için ‘Sahip Çıkalım’ kampanyası başlattı. 107 yıl önceki Çanakkale Savaşları sırasında ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazan Mehmetçik’in savaş malzemeleri, kampanya kapsamında bağışlanıyor.

Son olarak malulen emekli Yüzbaşı Hüseyin Kızılay, büyük dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi Yozgatlı Topçu Çavuş Karabekiroğlu Şükrü Kızılay’a ait İstiklal madalyasını, Çanakkale’deki müzelerde sergilenmesi için kente gönderdi.

Hüseyin Kızılay, büyük dedesinin kardeşleri Hüseyin ile Mehmet’in de Çanakkale Savaşları’nda şehit düştüğünü belirtti. Büyük dedesi Şükrü Kızılay’ın 1987 yılında hayatını kaybettiğini söyleyen Kızılay, kampanyayı duyduktan sonra İstiklal madalyasını Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağışladığını ifade etti.





‘KAMPANYAMIZ BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ’

Çanakkale’de Türk tarihinin altın sayfalarından birinin yazıldığını hatırlatan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

“Çanakkale, Türk milletinin ortak değeri ve paydasıdır. Bu kadar önemli olan bir yerde Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak biz de bu hatırayı ve Çanakkale ruhunu yaşatmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu topraklarda yazılmış destanın hatıralarına sahip çıkmak adına 3 yıl önce başlattığımız ‘Sahip Çıkalım’ kampanyası, büyük destek gördü. Bu çağrımıza Yozgat’tan da bir cevap geldi. Yozgatlı Topçu Çavuşu Karabekiroğlu Şükrü Kızılay’a ait İstiklal madalyası, torunu tarafından Tarihi Alan Başkanlığı’mıza intikal ettirildi. Biz de çok mutlu olduk. Şimdi bu şerefli İstiklal madalyamızı müzelerimizde sergileyeceğiz. Gelen insanların görmelerini sağlayacağız. Buradan çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dört bir yanından bu çağrımızı duyan herkesi; Çanakkale Savaşları’yla alakalı malzemeleri, silahları, madalyaları, mektupları ve benzeri eşyaları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’mıza göndermelerini arzu ediyoruz. Bu malzemeleri, burada daha çok Türk milletine göstermekten de büyük mutluluk duyacağız.”

‘DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ANLAYIŞI İLE DÜZENLEME YAPACAĞIZ‘

Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyete giden yolculuğun Çanakkale’de başladığını ifade eden Kaşdemir, “Cumhuriyeti’mizin önsözü Çanakkale’de yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı ve Cumhuriyeti’mizin kurucusudur. Çanakkale’de tarih sahnesine çıkmıştır. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı’yla Çanakkaleyi bir bütün olarak düşünüyoruz. 2023 yılı içerisinde biz de müzelerimizde ‘Dirilişten Kuruluşa’ anlayışıyla düzenlemeler yapacağız. Çanakkalede dirildik, Kurtuluş Savaşımızda kurtulduk. ‘Dirilişten Kuruluşa’ anlayışıyla bütün müzelerimiz teşhir ve tanzimlerimizi buna göre düzenleyeceğiz” diye konuştu.

DHA