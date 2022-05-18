Yozgat’ta ‘Cehirlik lalesi’ güzelliği

Yozgat'ın Cehirlik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen, her yıl mayıs ayının ikinci haftası açan ve ömrü sadece 15 gün olan laleler doğayı renklendirdi.

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Yozgat’ın 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan ‘Cehirlik lalesi’, havaların ısınmasıyla çiçek açtı.

ÖMRÜ 15 GÜN

Arılar için önemli polen kaynağı olan laleler, her yıl mayıs ayında doğada kendiliğinden açıyor ve açtıktan 15 gün sonra soluyor.

Adile Adıgüzel isimli vatandaş “Cehirlik bölgesi Yozgat’ın görülmesi gereken bir güzelliği. Herkesin bu laleri görmesini isterim. Sadece yılda 15 gün görebileceğimiz bir güzellik” dedi. (İHA)