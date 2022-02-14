Yüksek lif oranına sahip… Altın çileğin fiyatı da ‘altın’ gibi

Altın çileğin ilk ürünlerinin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi altın çilek gramla satılıyor. Geçen yıl kilosu 150 lira olan altın çileğin kilosu bu yıl 400 liraya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kışın Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan, yazın da bu bölgelerin yaylalarında üretilebilen altın çileğin hasadına başlandı.

Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde satılıyor.

TİCARİ ADI ‘GOLDEN BERRY’

Ana vatanı Güney Amerika olan ve ticari adı ‘Golden berry’ sözünden çevrilen altın çilek, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi’nde kontrollü tarım uygulamalarında 5 dönümde üretiliyor.

Hasadına yeni başlanan altın çileğin, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerde ve internet üzerinden satışı başladı.

100 GRAMI 40 LİRA

Hasat edilen altın çilek, 15’er adet şeklinde 100 gramlık ambalajlara yerleştiriliyor ve paketi 40 liradan satışa sunuluyor. Kilogram fiyatı ise 400 lirayı buluyor.

Şubat ayı sonunda başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. 1 dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

Firma satış direktörü Burak Akbulut, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklığı güçlendirdiğini, C vitamini bakımından da zengin bir meyve olduğunu anlattı.

Akbulut, geçen yıl kilosu 150 lira, 100 gramlık paketi ise 15 liradan satışa sunulan altın çileğin bu yılki fiyatlarıyla ilgili de, 100 gramlık paketin 40 liradan satışa çıkarıldığını ve bir pakette 15 tane altın çilek bulunduğunu söyledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sadece 1 dönümden 100 bin lira kazanıyor

İlginizi Çekebilir Kivi üreticisi 10 dönümlük bahçeden 280 bin lira kazandı