Yüksekova bahar renklerine büründü, görsel şölen oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbaharda açan çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

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Hakkari’ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağlarla çevrili düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesinde doğa, baharın gelişiyle canlandı.



Ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları’ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Ovayı gezen Feyzi Karahan isimli vatandaş, “Dağlardaki beyaz kar örtüsü, ovanın sarı ve mor renklere bürünmesi doyumsuz bir güzellik sunuyor. Manzarayı görünce fotoğraf çekmek istedik” dedi. (DHA)