Yüksekova’da 8 metrelik karla mücadele

Yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları etkili olurken, Hakkari’de hâlâ karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları’nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, 20 gün önce başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Karla mücadele ekipleri, yayla ve askeri üs bölgesi yolunu açmak için zorlu çalışma yürütüyor.

Çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 16 kilometrelik yolun büyük bölümü ise açıldı.

Kar küreme ve iş makineleri, çalışma sırasında kar kütlelerinin arasında neredeyse kaybolurken ekipler, yolun 2 haftada ulaşıma açılacağını belirtti.

Göllerbaşı’ndaki kar kalınlığını görmek için bölgeye geldiğini söyleyen Alime Taşçı, “Yüksekova, yıllardır görmek istediğim bir bölgeydi. Mayıs ayının sonlarında olmamıza rağmen şu anda yer yer 8 metre. Ekipler bu yolları açmak için büyük mücadele veriyor. Ben de bu muhteşem görüntüyü görmek için buraya geldim. Hakkari, doğasıyla insanıyla eşsiz bir yer. Yüksekova’da kar çok yağıyor ama bu kadar yüksek kar, hayatımda ilk kez görüyorum. Gökyüzüne baktığınızda karlarla bulutlar sanki birleşmiş gibi” dedi. (DHA)

