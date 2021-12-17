Yüksekova’da araçlar kara gömüldü, vatandaşlar yolda kaldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, vatandaşlar ise işe yaya olarak gitmek zorunda kaldı.
Akşam saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başlamasıyla Yüksekova’da hayat durma noktasına geldi. İlçe beyaza büründü, araçlar kara gömüldü.
Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.
Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova’da sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.
Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor. (İHA)