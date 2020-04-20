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Yüksekova’da askeri kamuflaj desenli ‘Mekik Kelebeği’ bulundu
Yüksekova’da askeri kamuflaj desenli ‘Mekik Kelebeği’ bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyada ender bir tür olan ve hızlı kanat çırpan askeri kamuflaj desenli ‘Mekik Kelebeği’ bulundu.
Yaşam 20 Nisan 2020 - 16:13

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı vatandaş, sabah bahçeye çıktığı sırada değişik bir kelebeğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla kelebeği kayda alan Akkurt, “Sabah bahçeye çıktığımda değişik bir kelebeğin durduğu gördüm. İlk kez böyle bir kelebek gördüğüm için çok şaşırdım. Hemen telefonumun kamerasıyla kayda aldım. İnternette araştırma yaptım, kelebeğin ismi mekik kelebeği ve çok nadiren görülen bir kelebek olduğu, tek akşamları çıkan bir türmüş” dedi. (İHA)

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