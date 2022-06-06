Yüksekova’da besicilerin koyun kırma mesaisi başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Cilo Dağı eteklerinde koyunların yünlerini kırkıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı. İmece usulü yardımlaşan besiciler, yünü satıp, gelir elde ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksekova ilçesinde kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya başladı.

Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yünlerini kırkıyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Cilo Dağı eteklerindeki Zeynep Yaylası’na çıkan besiciler, kırktıkları koyun yünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Besici Mustafa Toktamış, “Her yıl haziran ayında köylüler olarak bir araya geliyoruz ve koyunlarımızı şenlik havasında kırkıyoruz. İmece usulü ile Zeynep Yaylası’nda toplanıyoruz. Koyunların yününü ise hem satıyoruz hem de ihtiyacı olan aileler kendileri için yorgan yastık döşek yapıyor” dedi. (DHA)