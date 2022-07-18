Yüksekova’da sıcaklık 40 derece oldu! Vatandaş çareyi Avaşin’de buldu
Hakkari'de sıcaklık 40 derece olunca bölge halkı Avaşin Deresi'ne girdi.
Son yılların en sıcak yazlarından birinin yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaklık da 40 dereceyi buldu. Bölge halkı, Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi’nde serinledi.
Derede yüzen Furkan Doğan (20), şöyle konuştu:
“Burada hava sıcaklığı 40 dereci buldu. Bizler, aşırı sıcaklardan dolayı buraya gelip yüzüyoruz. Buranın suyu kar sularıyla beslendiği için çok soğuk.”
“Soğuk suda yüzmek de ayrı bir zevk. Arkadaşlarımızla birlikte hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz.” (DHA)