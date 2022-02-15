Yüksekova’nın sevimli sincapları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi'nde bulunan sincaplar, yaz kış bölgeye renk katıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksekova’ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde bulunan Tuğlu köyünde, meşe, söğüt, ceviz, kavak, fındık ve çeşitli yabani meyve ağaçları yetiştiği gibi; boz ayı, yaban keçisi, kurt, domuz, sansar, sincap, su samuru, tilki, baykuş, serçe ve yabani tavşanlar gibi hayvanlar da bulunuyor.

Özellikle ağaç dallarına çıkan sincaplar, yaptıkları hareketlerle vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniliyor. Yiyecek olarak tükettikleri fındık, kestane, ceviz gibi tohumları farklı yerlere saklayan ve taşıyan sincaplar, sürekli hareket halinde oldukları bölgedeki ormanların büyümesine ve gelişmesine de katkı sağlıyor.

“SİNCAPLAR BU BÖLGEYE RENK KATIYOR”

Sincapların kar üzerinde oynamasına sevinen Hamza Akkurt isimli vatandaş, '”Burası Doski Vadisi yani harikalar diyarı. Bu bölgede gördüğünüz tüm ağaçlarda sincaplar yer alıyor. Baktığımızda her ağaçta 2 tane sincap bulunur. Çok güzel bir şey ve inanılmaz sevimli bir hayvan. Bu hayvanları kimse rahatsız etmiyor. Zaten yıllardır bu duruma alışmışız. Çünkü onlar da bu bölgenin güzellikleri” dedi. (İHA)



İlginizi Çekebilir Sanat ve doğa, Karagöl-Sahara Milli Parkı'nda buluştu