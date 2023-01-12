Yüksekova’ya Meksikalı gelin geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a yerleşen iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil, hayatını Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ile birleştirdi. Yüksekova'da dünyaevine giren Yeşil ve Guriel, bir süreliğine Meksika'da yaşayacak. Guriel, Yüksekova'yı çok sevdiğini, en kısa zamanda eşinin memleketine dönüş yapacaklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksekova’da yaşayan Menaf Yeşil (41), iş bulamayınca 20 yıl önce İstanbul’a yerleşti. Burada bir süre çeşitli işlerde çalışan Yeşil, daha sonra iç dekorasyona merak salıp bu alanda ustalaşarak çalışmaya başladı.

Yeşil, bir yıl önce de sosyal medyada alanıyla ilgili çizimler ve tasarımlar yaparak paylaşan Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel (32) ile tanıştı. Bir süre sonra Guriel’i İstanbul’a davet etti. Buluştukları İstanbul’da bir süre arkadaşlık yapan Yeşil ve Guriel, birbirlerine aşık olup evlenmeye karar verdi.



Guriel, Menaf Yeşil’i ailesiyle tanıştırdıktan sonra annesi ile Türkiye’ye gelerek Yüksekova’da sade bir törenle evlendi. Yeşil, iki ay önce ağabeyini kaybettiğini, ailesinin isteği üzerine sade bir nikah töreni yaptıklarını belirtti.

İki gündür ilçedeki bir otelde balayı yapan çift, bir süreliğine Meksika’da yaşayacaklarını söyledi.

“SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIK”

Menaf Yeşil, “Bizim ilişkimiz tamamen sosyal medya aracılığıyla başladı. Sonra Paola Türkiye’ye geldi ve tanıştık. Tanışma esnasında yaptığı bir haftalık tatilde İstanbul’da havalimanından ülkesine yolcu ederken evliliğe karar verdik. Sonra sade bir nikahla evlenerek dünyaevine girdik. İkimiz de aynı sektördeyiz. İnşaat sektöründe olduğumuz için ortak yanlarımız vardı. Dostluk başladı, sonrası birbirimize iyice alıştık ve evliliğimiz bu şekilde oldu” dedi.

Sosyal medya üzerinden tanışıp evleneceğinin aklının ucuna bile gelmediğini belirten Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ise “Menaf ile tanıştıktan sonra Türkiye’ye geldim. Gelir gelmez Menaf’ı gördüm, çok mutlu oldum. Bir hafta kendisine İstanbul’da misafir oldum. Ülkeme gittikten sonra bu durumu ailemle paylaştım. Onlar da saygı gösterip bu kararımı onayladı. Yüksekova’ya gelip sade bir kına gecesi ve nikahla dünyaevine girdik. Eşimin ailesiyle tanıştıktan sonra bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Bu hafta İstanbul’a gidip oradan Meksika’ya döneceğiz. İnşallah birkaç yıl sonra tekrar Türkiye’ye gelip Yüksekova’da eşimin ailesinin yanında yaşamımızı sürdüreceğiz. İlk defa yöresel kıyafet giydim” diye konuştu.

Kızının Türkiye’ye gelin geleceğini hiç düşünmediğini ve onlar için de bu durumun sürpriz olduğunu belirten emekli öğretmen Maria Magaalena Guriel Leal da “Nihayetinde ikisi kararını verince bize de saygı göstermek düşüyor. Damadım Menaf ile daha önce sadece sosyal medya üzerinde tanımıştım. Yüksekova’dayız çok sıcak insanlar. Buraya geldiğime çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. (DHA)