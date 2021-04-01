Yükselen su seviyesi inci kefali göçüne umut oldu

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı başlıyor.

Van Gölü Havzası’nda 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri, bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek.

Van Gölü çevresinde yaşanan kuraklığın özellikle göle dökülen akarsuları etkileyeceğini, bu durumdan da en çok üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali balığının etkileneceğini düşünen bilim insanları, son günlerdeki yağışları ise umut verici olarak değerlendirdi.

“SU OLMAZSA, İNSANOĞLU DA YAŞAYAMAZ”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, suyun insanoğlunun dünyada var olduğu günden beri, hayatta kalmasındaki doğal kaynakların başında geldiğini söyledi.

Akkuş, “İnsanoğlu milyarlarca yıl petrolsüz yaşadı. Fakat su olmadan 3 gün yaşamamız mümkün değil. İçinde bulunduğumuz yüzyılda maalesef küresel ısınma ile beraber artık su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bildiğiniz gibi bu yıl geçen yıllara göre kar yağışının daha az olduğu bir yıl oldu. Eğer kış aylarında dağların tepelerinde kar miktarı yeterli miktarda olmaz ise, maalesef yaz aylarında akarsularda su görmemiz mümkün değil” dedi.

“BU GÖÇLE İNSANLAR GEÇİMİNİ SAĞLIYOR”

Van Gölü için akarsulardaki su varlığının daha önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, “Van Gölü`nde yaşayan inci kefalleri üremek için yaz aylarında akarsulara göç ediyor ve burada üremesini gerçekleştiriyor. Bu göç aslında bir balık göçü değil, bölgedeki 15 bin insanın geçimini sağladığı bir göç oldu” diye konuştu.

“MART AYINDAKİ YAĞIŞLAR UMUT VERİCİ”

Kış aylarının ardından Mart ayında yağan yağışın umut verici olduğunu söyleyen Akkuş, “Özellikle Erciş ve Muradiye bölgemiz kritik öneme sahip. Çünkü üreme kısmının yüzde 80`lik bölümü bu bölgelerde gerçekleşiyor. Deliçay, Zilan Çayı ve Bendimahi Çayı bu noktada en önemli akarsularımız. Şu an için bu akarsularda su miktarımız yeterli derecede mevcut” ifadelerini kullandı.

Akkuş, resmi kurumların da inci kefali göçünü dikkate alması ve barajlardaki suyu uygun şekilde kullanmaları gerektiğini vurguladı. (DHA)

