Yulafın faydaları neler? İşte yulafın vitaminleri…

Yulaf, insan vücudu için gerekli birçok temel amino asit içerir (metiyonin, sistein, treonin, izolösin, triptofan, valin, lösin, histidin, metiyonin, fenilalanin ve tirozin). Yulaf, doğal bir lif kaynağı, B1 vitamini, demir, magnezyum, fosfor, fenolik bileşikler ve beta-glukanlardır. Peki, yulafın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Yulaf (Avena sativa), temel olarak Kuzey Amerika ve Avrupa’da yetişen tam tahıllı bir mısır gevreğidir. Çok iyi bir lif kaynağıdır, özellikle beta glukandır ve vitamin, mineral ve antioksidanları yüksektir. Yulaf, kalp hastalıklarına karşı koruduğuna inanılan benzersiz bir antioksidan grubu olan avenantramidlerin tek besin kaynağıdır. Şimdi, Yulafın faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YULAFIN FAYDALARI NELERDİR

Yulafın sağlığa olan faydalarından bazıları şunlardır:

Kardiyovasküler hastalıkları önler

Yulafta bulunan antioksidanlar kalp hastalığı için faydalıdır ve diyet lifleri iyi kolesterolü (HDL) etkilemeden kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur. Yulaf ayrıca, kalp hastalıklarına karşı koruyan, özellikle enterolakton olmak üzere bitki liganı içerir. Böylece, yulaf kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olur ve kalbinizi sağlıklı tutar.

Kabızlığı önler

Yulaf, hem çözünür hem de çözünmeyen, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan ve dolayısıyla kabızlığı önleyen zengin bir lif kaynağıdır. Günlük diyetinize yulaf dahil etmek, kabızlık sorununu uzak tutabilir.

Kan şekeri seviyelerini kontrol eder

Yulaf kan şekerini dengelemeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğundan, şeker hastaları düzenli olarak yulaf tüketmelidir. Yüksek lifli ve kompleks karbonhidratlar, bütün bu yiyeceğin basit şekerlere dönüşümünü yavaşlatır ve beta-glukan, yemekten önce kan şekeri seviyesindeki düşüşü geciktirir ve yemekten sonra yükselişi yavaşlatır.

Kanser riskini düşürür

Kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olan Lignan, meme, prostat ve yumurtalık kanseri gibi hormonla ilgili kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Hipertansiyonu azaltır

Yüksek tansiyonunuz varsa, günlük kafi miktarda yulaf tüketmek bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olur ve hipertansiyon riskini azaltır.

Zengin magnezyum kaynağı

Yulaf aynı zamanda enzim işlevi ve enerji üretiminin anahtarı olan zengin bir magnezyum kaynağıdır ve kan damarlarını gevşeterek, kalp kasına yardım ederek ve kan basıncını düzenleyerek kalp krizi ve felçlerinin önlenmesine yardımcı olur. Yüksek magnezyum seviyeleri vücudun uygun glikoz ve insülin sekresyonunu kullanmasını sağlar.

Kilo vermeyi destekler

Yulaf, sindirimi yavaşlatan ve sizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan düşük kalorili bir gıdadır. Böylece, yeme isteğini azaltıyor ve size yardımcı oluyor. Açlıkla savaşan bir hormon olan Cholecystokinin, yulaf ezmesi bileşiği beta-glukan ile artar.

Hastalığa karşı bağışıklık tepkisini artırır

Yulafta bulunan Beta-glüten adı verilen lifin, nötrofillerin bir enfeksiyon bölgesine daha hızlı seyahat etmelerine yardımcı olduğu ve ayrıca orada buldukları bakterileri yok etme yeteneklerini arttırdığı gösterilmiştir.

Cildi Korur

Yulaf, kaşıntı ve tahrişi gidermek için yatıştırıcı bir ajan olarak kullanılırken, cilt için bir dizi yarar sağlar. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, “Yulaf ezmesi cildin pH'ını normalleştirebilir. Cildi nemlendirir ve yumuşatır.”

YULAFIN VİTAMİNLERİ

100 gram yulafta aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 389 g

Su: % 8

Protein: 16.9 g

Karbonhidrat: 66.3 g

Şeker: 0 g

Elyaf: 10.6 g

Yağ: 6,9 g