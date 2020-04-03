Yulafın içinde hangi vitaminler var? Yulafın faydaları nelerdir?

Yulafın içinde hangi vitaminler var? Yulafın faydaları nelerdir?

Bilimsel adı Avena sativa olan yulaf bir çeşit tahıldır. Yulaf taneleri oldukça sağlam ve pişmesi zor olan bir yiyecek olduğu için genellikle ezilmiş ve olanlar tercih edilmektedir. Genellikle kahvaltıda yulaf ezmesi olarak tüketilir. Şimdi, yulafın içinde hangi vitaminler var? Yulafın faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Yulaf, insan vücudu için gerekli birçok temel amino asit içerir. Çok iyi bir lif ve karbonhidrat kaynağı olmasının yanında, protein ve yağ bakımından da diğer tahıllara göre daha zengindir. Peki, yulafın içinde hangi vitaminler var? Yulafın faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

YULAFIN BAŞLICA FAYDALARI

– Yulaf, kardiyovasküler hastalıkları önler.

– Yulafta bulunan lif, iyi kolesterolü (HDL) etkilemeden kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur.

– Günlük beslenmenize yulafı dahil etmek, kabızlık sorununa çözüm olabilir.

– Yulaf kan şekerini dengelemeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

– Yulafta bulunan lignan, meme, prostat ve yumurtalık kanseri gibi hormonla ilgili kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.

– Yulaf hipertansiyon riskini azaltır.

– Yulaf, kan damarlarını gevşeterek, kalp kasına yardım ederek ve kan basıncını düzenleyerek kalp krizi ve felçlerinin önlenmesine yardımcı olur.

– Yulaf, sizi daha uzun süre tok tutarak kilo vermeyi destekler.

– Hastalığa karşı bağışıklık tepkisini artırır.

– Yulaf ezmesi cildi nemlendirir ve yumuşatır.

– Yulafın içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sizi günlük stresten uzak tutmaya yardımcı olur ve anti-depresan görevi görür.

– Yulaf karbonhidrat bakımından zengindir ve sabahları tüketildiğinde uzun süreli enerji verir.

YULAFIN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

1 orta boy kase yulafta aşağıdakiler bulunur:

Karbonhidrat: 57.25

Protein: 11.35 g

Yağ: 5.8 g

Lif: 12.24 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 22 mg

Potasyum: 468 mg

Kalsiyum: 72 mg

Vitamin A: 0 İU

Vitamin C: 0 mg

Demir: 5.91 mg