Kadınların gelecekte hamile kalma yeteneğini korumak için kullanılan bir yöntem olan yumurta dondurma ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler...

Doğurganlığınızı etkileyebilecek orak hücre anemisi, lupus gibi otoimmün hastalıklar, radyasyon veya kemoterapi gibi bazı tıbbi tedaviler, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyat gibi durumlarda tercih edilen yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır? İşte cevaplar…

YUMURTA DONDURMA NEDİR?

Bir kadının gebe kalma şansı, yaşlandıkça doğal olarak azalır, çünkü yumurtalarının kalitesi ve sayısı düşer. Yumurta dondurma, kadın gençken ve yumurtalar en yüksek kalitede olduğunda yumurta hücrelerini (oosit) dondurarak doğurganlığı koruma işlemidir. Bu işlem sırasında, yumurtalıklarınızdan toplanan yumurtalar, döllenmemiş olarak dondurulur ve daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Donmuş bir yumurta çözdürülebilir, laboratuarda sperm ile birleştirilebilir ve rahminize yerleştirilebilir.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?

Yumurta dondurma çeşitli nedenlerle düşünülebilir.

Bunlar:

* Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedavilere başlamadan önce.

* Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatların öncesinde (yumurtalıkların alınması gibi),

* Ailesinde erken menopoz hikayesi olan ya da yumurtalık rezervi düşük olmakla birlikte henüz gebelik yaşamamış kadınlarda.

* Kanser tanısı nedeniyle ameliyat olacak veya kemoterapi görecek, üreme yeteneğini kaybedecek kadınlarda dondurulur.

Bunların dışında ayrıca, aşağıdaki durumlarda da yumurta dondurma işlemi yapılabilir:

* Yumurta toplama gününde eşinde sperm hücresi bulunamayan hastalarda.

* Embriyo dondurmanın yasak olduğu ülkelerde.

* Hamileliğini geciktirmek ve ileri yaşta anne olmak isteyen kadınlarda.

YUMURTA DONDURMA NASIL YAPILIR?

Yumurta dondurma işleminde de tüp bebek tedavisinde uygulanan hormon tedavisi aynı şekilde uygulanır. Tedaviye hastanın adeti ile birlikte başlanarak, hormon iğneleri kullanılır ve elde edilecek oosit sayısı artırılır. Hormon iğnelerinin kullanıldığı süreç ve takibi tüp bebek tedavisi ile aynıdır. Yumurta dondurma işleminde de oositler anestezi altında, vajinal yolla toplanır. Embriyoloji laboratuvarında mikroskop altında tespit edilen oositler özel solüsyonlar içerisine alınarak, “incubator” denilen özel aletlere yerleştirilir. Oositlerin, toplanma işleminden iki saat sonra, etrafındaki hücreler temizlenir, kalite ve olgunluk dereceleri değerlendirilir. Sadece kaliteli ve olgun olan oositler dondurularak -196 C'deki sıvı nitrojen içerisinde depolanarak saklanır.