Yumurta satarak yaptırdığı cami 390 yıldır ayakta

1631 yılında Yumurtacı Mehmet Efendi'nin yaptırdığı cami, geride kalan 390 yılda bir çok afet gördü. Hiç ağır hasar almayan cami bu özelliğiyle dikkat çekiyor. Yumurtacı Mehmet Efendi tarafından duvarları taş, tavanı ise ahşap olarak inşa ettirilen cami, hâlâ ibadet için kapılarını vatandaşlara açıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi’nde bulunan Yumurtacı Cami, 1631 yılında yumurta satarak geçimini sağlayan Yumurtacı Mehmet Efendi tarafından inşa ettirildi.

Dönem dönem küçük tadilatlara sokulan caminin en önemli özelliği ise hiçbir ağır hasar almamış olması.

Cami, bölgede büyük yıkıntılara sebep olan 1999 Gölcük depremini bile hafif hasarla atlattı.

Rivayetlere göre, 17 Ağustos 1999'da depremin gerçekleştiği saat olan 03.02’de duvar saati durdu. Saat daha sonra da herhangi bir değişiklik yapılmadan günümüze kadar taşınarak duvarda tutulmaya devam ediliyor.

Saat hâlâ 03.02’yi gösteriyor.

Hiçbir ağır hasar almamış olan caminin mimari yapısında ise taş duvar olması dikkatleri çekiyor.

Tavanı ahşap malzemeden yapılan Yumurtacı Cami, dikdörtgen şekliyle de göze çarpıyor.

Küçük bir alana sahip olan iki katlı caminin üst katında ise kadınlar mahfili yer alıyor.

“SATTIĞI YUMURTALARDAN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLA YAPTIRMIŞ”

Hayatı boyunca Hacı Hasan Mahallesi’nde yaşayan Muharrem Tezer (65), “Camiyi yapan kişi Yumurtacı Mehmet Efendi. Kendisi burada yumurta satarak geçinirmiş. Sattıklarından elde ettiği kazançla camiyi yaptırmış. Kabri de caminin bahçesinde. Dikdörtgen kare biçiminde yapılmış bu mabet. Duvarları taş, tavan kısmı ahşap” dedi.

“YAPILDIĞINDAN BERİ AĞIR HASAR ALMAMIŞ”

Caminin hiçbir ağır hasar almadığını da sözlerine ekleyen Tezer, “Cami çocukluğumuzda kapalıydı. Mahalle büyüklerimizden bazılarının yardımıyla cami tekrar ibadete açıldı. Bir tamirat yapıldı ve o günden beri hizmet veriyor. Ara sıra tadilatlar yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu için bazen vakıflar tadilat yaptı. En son 1999 Gölcük depreminde hafif hasar aldığı için tadilat yapıldı. Yani, Yumurtacı Mehmet Efendi tarafından yapıldığından beri ağır hasar almamış. Bakımsızlıktan dolayı ufak tefek tamiratlar olmuş” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Müze gibi kahvehane