Yumurta toplama işlemi nasıl yapılır? Yumurta toplama sonrası ağrı olur mu?

Yumurta toplama işlemi nasıl yapılır? Yumurta toplama sonrası ağrı olur mu?

Tüp bebek tedavisinin en önemli aşamalarından biri olan yumurta toplama işlemi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Yumurta toplama işlemi nasıl yapılır? Yumurta toplama sonrası ağrı olur mu? İşte bilinmesi gerekenler…

Tüp bebek tedavisi vücut dışında döllenme işlemidir. Tüp bebek tedavisi; yumurta ve spermin vücut içinde çeşitli sebeplerle bir araya gelemediği ya da embriyonun genetik olarak incelenmesi gerektiğinde, tutunma da sorunlar yaşadığında başvurulan yöntemlerdendir. Yumurta toplama işlemi ise sürecin en önemli safhalarındandır. Peki, yumurta toplama işlemi nasıl yapılır? Yumurta toplama sonrası ağrı olur mu? İşte cevapları…

YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yumurta toplama işlemi (Oocyte Pickup-OPU) vajinal ultrason eşliğinde yumurtalık içine iğne ile girilerek yumurta içeren ve folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların boşatılmasıdır. Yumurta toplama işleminden önce sağlıklı yumurtaların kontrollü bir şekilde oluşabilmesi için 11 gün boyunca düzenli olarak doktor tarafından önerilen enjeksiyonlar yapılır.

Yumurtalık uyarımı ile belirli büyüklüğe ulaşmış foliküller elde edildiğinde, çatlatıcı iğne yapılır ve 34-36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi uygulanır. Yumurta toplama işlemi daima vajinal ultrasonografi eşliğinde yapılır. Hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatar iken, üzeri steril örtüler ile örtülür, spekulum uygulaması sonrası vajinal bölge temizliği uygulanır. OPU işlemi lokal veya genel anestezi ile yapılabilir.

Yumurtalıkları vajinal ultrason probuna yakın olan ve hareketli olmayan kadınlarda lokal anestezi ile ağrısız bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir. Yumurtalıkları uzakta duran veya rahim arkasında olan kadınlarda ise işlem genel anestezi altında yapılır.

Her folikülün içinden yumurta çıkmaz. Genelde foliküllerin %70'inin içinde yumurta vardır. Yumurtalar toplandıktan birkaç saat sonra etraflarındaki hücreler temizlenerek olgun olup olmadıkları değerlendirilir.

Olgun olan yumurtalara dölleme işlemi uygulanır. Yumurta toplama işlemi yaklaşık 15-20 dakika sürer. Yumurta toplam işlemi sonrasında 1-2 saat dinlendikten sonra rahatlıkla günlük hayata dönülebilir.

YUMURTA TOPLAMA SONRASI AĞRI OLUR MU?

Tüp bebek tedavileri içinde tek ağrılı uygulama yumurta toplama işlemidir.