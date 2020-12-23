Yumurta topuğun son ustaları

Samsun'da meşhur yumurta topuk ayakkabısı, değişen moda ve fabrikasyon ayakkabılara meydan okuyor. Ancak coğrafi işaret tescil belgesi alınan yumurta topuk ayakkabı üreten usta sayısı ise her geçen yıl azalıyor.

Çarşamba ilçesinde, burun ve topuk kısmının yumurtaya benzemesinden dolayı ‘yumurta topuk’ olarak anılan meşhur ayakkabılar, değişen moda ve fabrikasyon ayakkabılara meydan okuyor. Topuk yüksekliği 4 santimetre olan ayakkabıyı, bu özelliği nedeniyle kısa boylu erkekler tercih ediyor. Ancak yumurta topuk ayakkabıyı üreten usta sayısı her geçen yıl azalıyor. Yumurta topuk ayakkabı ustası sayısı ilçede 10’a kadar geriledi.

Çarşamba Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucunda ayakkabıya coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Geçmişte Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar, Ozan Arif’in tercih ettiği yumurta topuk ayakkabıdan ilçede günlük 100 çift üretiliyor. Tek parça deriden el işçiliği ile üretilen ayakkabılar, çifti 150 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.

“ALIŞAN VAZGEÇEMEZ”

Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı Osman Aydın, ilçede 10 tane imalatçı olduğunu belirterek, “Yumurta topuk ayakkabının özelliği tek parça deriden yapılması. Bu ayakkabıyı giyen ve alışan kolay kolay vazgeçemez. Türkiye’nin her yerine bu ayakkabıları gönderiyoruz. İlçemizde 200’ün üzerine imalatçı varken şimdi 10 kişiyiz. Belki 10 sene sonra bir iki kişi kalacak. Daha da yapan olmayacak. Çırak yetişmiyor. Gençler mesleği öğrenmek açısından pek sıcak bakmıyor. Ama biz mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Son olarak coğrafi işaret tescil belgesi de alındı. Bu da çok önemli bir gelişme oldu” dedi.

“ÇIRAK BULAMIYORUZ”

25 yıllık ayakkabı ustası Adem Demirelli de, “En son nesil, biziz meslekte. Bizler son ustalarız. Bizden sonra üretim olur mu bilemiyoruz. Maalesef son yıllarda çırak yetişmiyor sektörde. Gençler meslek olarak bu işi tercih etmiyor. Emek isteyen zahmetli bir meslek bu o yüzden tercih eden fazla yok, gençler daha rahat işler istiyorlar” diye konuştu. (DHA)