Yumurtada kan lekesi varsa ne yapmak gerekir?

Yumurtada karşımıza çıkan kan lekesi sanılanın aksine döllenmiş bir yumurtanın göstergesi değildir. Uzmanlara göre kan lekeleri, tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğu belirtilmektedir. Birçoğumuzun asıl merak ettiği ise kan lekesi olan yumurtaların yenilip yenilemeyeceğidir. Ancak eğer yumurta bayatlamamış taze bir yumurta ise yenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bu durum yalnızca tavuk yumurtladığı sırada veya yumurta kesesindeki patlamadan dolayı meydana gelen bir kılcal damar problemidir.

YUMURTADA KAN LEKELERİ NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Nadir olarak kan lekesi olan bir yumurtayı satın alabilirsiniz. Tüm ticari yumurtalar satışa sunulmadan önce özel bir teknik ile taranarak sorunlu yumurtalar elenir. Ancak çok ender görülse de bazıları gözden kaçırabilir. Kendi tavuklarınız varsa veya bir çiftlikten yumurta satın alıyorsanız zaman zaman kan lekeleri ile karşılaşabilirsiniz.

YUMURTADA KAN LEKESİ VARSA NE YAPMALIYIZ?

Kan lekeli yumurta gördüğümüzde birçoğumuzun midesi bulanır ve yumurtayı atmak isteyebiliriz, ancak yumurtanızı israf etmeden onu kullanabilirsiniz çünkü sağlığınız açısından herhangi bir zararı olmayacaktır. Görülen kan lekeleri yumurtada %1 oranından daha fazla alanda bulunmazlar bu nedenle bıçak yardımı ile lekeyi yumurtadan sıyırarak yumurtanızı çöpe atmaktan kurtarabilirsiniz.