Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurtanın besin değerleri ve vücuda yararları…

Bir yumurtanın hem beyazı hem de yumurta sarısı besinler açısından zengindir. Tek bir yumurta A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat içerir. Anne sütünden sonra pek çok besin öğesini içerdiği için mucize olarak adlandırılan tek besindir. Peki, Yumurtanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geleneksel olarak günlük beslenmenin önemli bir bileşeni olarak yumurtalar önerilmiştir. Protein bakımından zengin yumurtalar, besleyici ve sağlıklı bir kahvaltı için hızlıca pişirilebilen en ucuz protein kaynaklarıdır. Şimdi yumurtanın sağlık açısından fazdalarından bazılarına birlikte göz atalım… Yumurtanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

YUMURTA HAKKINDA

Yıllar boyunca yumurtalar sağlıklı bir gıdadan ziyade sağlık riskleri olarak kabul edildi. Bunun nedeni, yüksek bir kolesterol gıda olarak kabul edilmeleridir, bu yüzden yüksek kolesterol seviyesine sahip olanlara, bunlardan kaçınmaları önerildi. Artık gıdada bulunan kolesterolün, kan kolesterolümüz üzerindeki etkisinin yediğimiz doymuş yağ miktarından çok daha az olduğunu biliyoruz. Gerçek şu ki, sadece yüksek kolesterol seviyelerine karşı özellikle hassas olanlar için önerilmez.

YUMURTADA YER ALAN BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Yumurtalar sadece mükemmel bir protein proteini kaynağı değildir, aynı zamanda birçok vitamin ve mineral içerir:

Protein: Kas, organ, cilt, saç ve diğer vücut dokularını oluşturmak ve onarmak için temeldir; hormon, enzim ve antikor üretmek için gerekli; yumurtalardaki protein vücut tarafından kolayca emilir.

Demir: Hücrelere oksijen taşır; kansızlığı önlemeye yardımcı olur – yumurtadaki demir vücut tarafından kolayca emilir.

A vitamini: Sağlıklı cilt ve göz dokusunun korunmasına yardımcı olur; gece görüşüne yardımcı olur.

D vitamini: Kemikleri ve dişleri güçlendirir; belirli kanserlere ve oto-bağışıklık hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabilir.

E vitamini: Sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde rol oynayan bir antioksidan.

B12 vitamini: Kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Folat: Yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur; bir tür aneminin önlenmesine yardımcı olur; Hamilelikten önce ve hamileliğin ilk üç ayında alındığında ciddi doğum kusurlarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Selenyum: Vücut dokularının parçalanmasını önlemeye yardımcı olmak için antioksidan görevi görmek için E Vitamini ile birlikte çalışır.

Lutein ve Zeaksantin: İyi görüşü korur; katarakt ve maküler dejenerasyon gibi yaşa bağlı göz hastalığı riskini azaltabilir.

Kolin: Beyin gelişimi ve işlevinde güçlü bir rol oynar.

YUMURTANIN FAYDALARI

Yumurtanın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Beyin sağlığı

Yumurtalar kolin adı verilen bir kimyasal bileşik içerir. Kolin, özellikle zarlarını güçlendirerek ve yapılarını korumalarına yardımcı olarak beyin hücrelerini sağlıklı tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, beyninizin daha uzun süre keskin ve sağlıklı kalabileceği anlamına gelir.

Keskin gözler

Yumurtalardaki besinler gözlerinizi sağlıklı tutmak ve görüşünüzü keskinleştirmek için mükemmeldir. Yumurtalar katarakt ve maküler dejenerasyon gibi ciddi göz sorunlarının önlenmesine yardımcı olan iki tip antioksidan olan lutein ve zeaksantin içerir. Ayrıca, sağlıklı bir görüşün korunmasında çok önemli olan ve önerilen günlük A Vitamini miktarının yüzde 6’sını karşılarlar.

İyi kolesterolü yükseltir

Yumurta yemek, aynı zamanda iyi kolesterol olarak da bilinen Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein’i (HDL) artırmanıza yardımcı olabilir. Tek bir yumurta, 300 mg tavsiye edilen günlük alımın yarısından fazlası olan 212 mg içerir. Yüksek HDL seviyeleri, kalp hastalığı, felç ve diğer sağlık sorunları riskini azaltır. Çalışmalar, altı hafta boyunca günde iki yumurta tüketmenin, HDL seviyesini % 10 oranında arttırmada yardımcı olduğunu göstermiştir.

Güçlü kaslar

Yumurtalar harika bir protein kaynağıdır ve protein, vücudun her tür dokuyu oluşturmasına ve gücünü korumasına yardımcı olan bir makro besindir. Protein aynı zamanda kas kütlesi oluşturmanın ve kemik sağlığını korumanın önemli bir parçasıdır.

Kemikler için D vitamini

Yumurtalar kemiklerin korunmasına, osteoporozun ve raşitizliğin önlenmesine yardımcı olan yararlı bir D vitamini kaynağıdır.

Cildi zararlı güneş ışınlarından korur

Gözleriniz için faydalı olmasının yanı sıra, yumurtalar cildinizi güneşten korumanıza yardım edebilecek karotenoidlere sahiptir. Bazı çalışmalarda yumurtalardaki besin maddelerinin zararlı ışınların cilt hücrelerinize nüfuz etmesini önlemede yardımcı olabileceği bulunmuştur. Yumurtaların sağladığı UV ışınlarına maruz kalmaktan korunma cilt kanserini önlemede de yardımcı olabilir.