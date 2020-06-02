Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yumurtlama döneminde hamile kalma oranı daha çok artıyor. Hamile kalma şansının daha yüksek olduğu bu aralıklarda ilişkiye girerek gebelik şansını arttırmanız mümkün. Bunun için cinsel ilişkide zamanlamanın önemli olduğunu unutmamak ve adet tarihlerini takip etmek gerekir. Peki, yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır? İşte ovülasyon hesaplaması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hamile kalmak için denediği yöntemleri yumurtlama (ovulasyon) döneminde uygulamaları sonuçların daha başarılı olmasını sağlar. Bu nedenle yumurtlama döneminin belirlenerek harekete geçilmesi daha çok etkili olacaktır. Her kadının takip etmesi gereken adet döngüsünde yumurtalama döneminin hesaplanması gerekir. Bu verimli günlerde birkaç günde bir ilişkiye girerek bebek sahibi olma ihtimalinizi arttırabilirsiniz.

Yumurtlama hesaplayıcınızın doğru şekilde çalışması için, son adet dönemlerinizin tarihlerini takip etmeniz gerekir. Peki yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır? Doğurganlığın arttığı bu dönemi nasıl belirleyebiliriz? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

OVULASYON DÖNEMİ NASIL HESAPLANIR?

Döngü uzunluğunuz, adetinizin ilk günü ile bir sonraki kanamanın arasındaki gün sayısıdır. Bu 23-35 gün arasında değişebilir. Düzensiz adet döngüleri olan kadınlar için bu dönemi takip etmek daha karmaşık olabilir.

Yumurtalıklarda olgunlaşmış yumurta döllenmek için salındığında fallop tüpünde aşağı doğru geçer ve oluşmaya başlar. Adet döneminde önce gerçekleşen yumurtlama adetten 12-18 gün arası ortaya çıkabilir.

Yumurtlama işlemi tamamlandıktan sonra 1 gün canlı kalabilir ve bu sırada erkeğin sperm hücresine ihtiyaç duyar. Anne adaylarının yumurtalama takvimlerini belirlerken adet döngüsünü bilmesi son derece önemlidir. Ortalama 28 günde bir adet olan kişinin 14. gün yumurtladığı var sayılır.

DOĞURGANLIĞIN EN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEM NASIL HESAPLANIR?

Her ay düzenli regl olan kadınlarda yumurtlama, regl kanamasından yaklaşık olarak 2 hafta önce meydana gelir. Yumurtlama dönemini en kolay bu şekilde hesaplamanız mümkün.

ADET DÖNEMİ 30 GÜN OLANLAR NASIL HESAPLAYABİLİR?

Her 30 günde bir adet olan kadınların yumurtlama dönemini hesaplamaları için regl kanamasının başladığı ilk günden 16. güne kadar yumurtalama hesaplanabilir.

ADET DÖNEMİ 28 GÜN OLANLAR NASIL HESAPLAYABİLİR?

Adet dönemi 28 günde bir olan kişiler adet olmadan 17-18 gün önce 1 hafta boyunca 2-3 günde bir çocuk sahibi olma çabalarında bulunabilirler.