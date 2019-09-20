Yumuşatıcı lekesi nasıl çıkar?

Çamaşırların yumuşacık mis gibi kokmasını sağlayan yumuşatıcı her ne kadar hoş bir kokuya sahip olsa da bazen makineden çıkarılan çamaşırlarda leke bırakabilir. Lekelerle mücadele etmek çoğumuza korkutucu gelebilir ama üzülmeyin bazı ipuçları bu lekelerden kurtulmamızı ve rahat bir nefes almamızı yardımcı olacaktır. İşte yumuşatıcı lekesini çıkarma tüyosu...

Yumuşatıcı lekelerinden şikâyetçiyseniz makineniz fazla su almıyor veya kapasitesinden fazla çamaşır dolduruyor olabilirsiniz. Mutlaka makine temizliğini belli rutinlerle yapmalı çamaşır makinesinin borularının tıkanmamasına özen göstermelisiniz. Yumuşatıcı koyduğunuz gözün temiz olduğundan emin olun. Bazen yumuşatıcı kalıntılarının kapakta birikmesi sonucu çamaşırlarınıza bulaşabilir veya çamaşır makinesi çalışırken suların aniden kesilmesi de çamaşırlarda yumuşatıcı lekesi oluşmasına neden olabilir. Bazı ipuçları ile yumuşatıcı lekelerinden kurtulabilirsiniz işte o yöntemler…

ELBİSELERDEN YUMUŞATICI LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çamaşır makinenize deterjan ve yumuşatıcıyı yeterli miktarda doldurmanız gerekir. Aksi halde çamaşırlarda leke oluşmasına neden olacaktır. Çamaşır makinesine önceden yumuşatıcı koyup bekletmek yumuşatıcının kalıntı oluşturarak çamaşırlarınıza bulaşmasına neden olabilir.

Yumuşatıcı lekesini çamaşırlarınızdan çıkarmak için sıcak su ile ovabilirsiniz. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız makinenize atarak sıcak suda yıkayabilirsiniz. Yumuşatıcı lekesi çamaşırınıza nüfuz etmiş ise kaynar su dolu bir kapta biraz bekleterek çıkmasını sağlayabilirsiniz.

YUMUŞATICI LEKESİ NEDEN OLUŞUR

Çamaşır makineniz, çamaşırları sürekli yumuşatıcı lekesi ile çıkarıyorsa çamaşır makinenizi bakımdan geçirmenizde fayda vardır.

Yumuşatıcı gözünüzü iyi temizlemelisiniz.

Binanızın su tesisatında tazyik sorunu olabilir.

Kullandığınız yumuşatıcının tarihini kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca kalitesiz yumuşatıcı kullanmakta lekelere sebep olabilir.

Yumuşatıcı koyduğunuz deterjan gözünü belli aralıklarla temizlemelisiniz. Temizledikten sonra iyice kurumasını sağlayarak yerine takmalısınız.