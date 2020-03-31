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Yunan solcularının efsane ismi Glezos 98 yaşında vefat etti
Yunan solcularının efsane ismi Glezos 98 yaşında vefat etti
Yunan solunun sembol isimlerinden yazar-politikacı Manolis Glezos Atina’da, tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında kalp yetmezliğine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Yaşar ANTER
Yaşam 31 Mart 2020 - 14:13

Yunan solcuların efsane ismi Glezos 98 yaşında hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği sonucu vefat eden Glezos, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve İtalya’nın Yunanistan’ı işgali sırasında, Atina'da tarihi Akropolis tepesindeki Nazi bayrağını indirmişti. Glezos ayrıca Nazım Hikmet’e şiir armağan etmişti.

Manolis Glezos, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve İtalya’nın Yunanistan’ı işgali sırasında, Atina'da tarihi Akropolis Tepesi’ndeki Nazi bayrağını indirmişti. Yunanistan'da, 1967-1974 Albaylar cuntası döneminde mücadele veren Glezos, yaşamının 12 yılını hapishanelerde geçirmiş, 4 yıl sürgün yaşamış ve 3 kez de ölüme mahkum edilmişti.

AP’NİN EN YAŞLI ÜYESİYDİ 

Glezos, 2004 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) listesinden katılmış ve 430 bin oyla “AP'nin en yaşlı üyesi” seçilmişti. Eski Sovyetler Birliği’nce “Lenin Barış Ödülü'ne layık görülen Glezos, Atina'da yayımlanan sol “Avgi” ve “Rizospasti” gazetelerinde uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu.

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