Yunanistan’da adalara ulaşım yeniden başladı

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetiliyor. Geçtiğimiz 4 Mayıs’ta normale dönüş sürecinin başladığı Yunanistan’da bugün adalara yönelik seyahat yasağı kaldırıldı. Ana kara ile adalar arasındaki ulaşım, gemi seferleri ile yeniden başladı.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE 171 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Başbakan Kyriakos Mitsotakis geçtiğimiz hafta ülkenin 15 Haziran’dan itibaren uluslararası turizme açılacağını duyurmuştu. Ülkeye 1 Temmuz’dan sonra giriş yapanlardan iki hafta süreyle karantinada kalmaları istenmeyecek. Vaka sayısı yüksek ülkelerden ise turist kabul edilmeyecek.

Yunanistan’da ülke ekonomisinin dörtte birini turizm oluşturuyor. Öte yandan Yunanistan’da corona virüsü nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken şu ana kadar toplam 2 bin 878 vaka tespit edildi. (İHA)

