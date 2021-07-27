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Yunanistan’ın sembol foku Kostis’ten kötü haber

Yunanistan’ın Kırlangıç Adası’nın sembolü haline gelen Kostis adlı fok balığı zıpkınla vurularak öldürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:00, 27/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Yunanistan’ın sembol foku Kostis’ten kötü haber

Yaban hayatı sevenler sosyal medyada, Kırlangıç Adası açıklarında Kostis adlı fok balığını yakın mesafeden vurarak ölümüne yol açan zıpkın avcısının adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu. Yunanlı yetkililer de Kostis’in katilinin arandığını belirterek, olay hakkında bilgisi olanları polise başvurmaya çağırdı.

Kostis, adını 2018’de onu bir fırtınadan kurtaran balıkçıdan almıştı. Kurtarıldıktan sonra, Alonissos Ulusal Deniz Parkı ve Kuzey Sporades’e bırakılmıştı.

Nesli tükenmekte olan foklar Yunan yasaları ile korunurken, neredeyse yarısı Yunanistan’da yaşayan 700’den az Akdeniz fokunun vahşi doğada olabileceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, Akdeniz foklarının artık kritik derecede olmasa da hala nesli tükenme tehlikesi olduğu konusunda uyarıyor.

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