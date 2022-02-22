Yunus ve deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası sahilinde nadir tür olan Tırtak türü yunus ve Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.

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Kuşadası Güzelçamlı sahilinde bir Tırtak türü yunus ve Chelonia Mydas türü yeşil bir deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Yunus üzerinde yapılan incelemede, karında kesici bir aletle kesilmiş yarılma ve kuyrukta derin bir kesik izi olduğu görüldü. IUCN kategorilerine göre, Küresel ve Akdeniz ölçeğinde tehlike altında olan Tırtak türü 2.14 metre boyutundaki yunustan doku örnekleri alınarak, TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)’na gönderildi.

Başka önemli tür olan Chelonia Mydas türü bir yeşil deniz kaplumbağası kıyıda ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Kaplumbağanın da hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğü tahmin edildi.

Yeşil kaplumbağanın ölçümlemeleri yapılarak, doku ve keratin örnekleri alındı. Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne DNA çalışmaları için gönderildi. Kaplumbağa da mikroplastik çalışmaları için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezine (DEKAMER) gönderileceği bildirildi. (İHA)



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