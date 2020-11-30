Yürek burkan yaşam mücadelesi

Ağrı'da 8 kişilik bir aile çevresi brandayla kaplı banyosu ve mutfağı olmayan evde yaşam mücadelesi veriyor. Mehmet Salih Elbi, tek hayalinin sıcak bir yuva ve 6 çocuğunu okutmak olduğunu söyledi.

Ağılbaşı köyünde Mehmet Salih ve Yelden Elbi çifti, 6 çocuklarıyla üzeri branda kaplı banyosu ve mutfağı olmayan briketten evde yaşıyor.

8 yıl önce elindeki imkanlarla satın aldığı dört duvar bir yapıyı eve dönüştürdüğünü belirten Mehmet Salih Elbi, banyo ve mutfak yapamadığını söyledi.

Çocuklarının üşümemesi için evin dört bir yanını branda ile kaplayan Elbi, yazın köyde çobanlık yaptığını kışın ise işsiz olduğunu vurguladı.

“ÇOCUKLARIMIN HASTALANMASINDAN KORKUYORUM”

Mehmet Salih Elbil, “Kışın burası çok soğuk oluyor. Çocuklarımın hastalanmasından korkuyorum. Elimden geleni yaptım ama eksiklikler olduğu için burayı sıcak tutamıyoruz. Çocuklar hızla büyüyor ve onların da masrafları arttı. Onları okula bile gönderemiyorum. Kazandığım para, ancak ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Eğer devlet büyüklerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımı ile bu binayı sıcak bir yuvaya dönüştürürsek dünyanın en mutlu insanı biz oluruz. Evimiz olsa çobanlıktan kazandığımla geçinebiliriz” dedi.

Anne Yelden Elbi ise çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını bu nedenle onları okula gönderemedikleri için çok üzgün olduğunu belirtti.

Yelden Elbi, “Kışın burada kalmak çok zor. Sekiz yıldır bu çileyi çekiyoruz. Sadece banyosu, mutfağı olan bir evim ve çocuklarımın okumasını istiyorum. 14 ve 12 yaşında olan iki büyük kızımı okula gönderemedik. Onları öğretmen, doktor görmek her anne gibi benim de dileğim” diye konuştu.

“OKULA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUM”

Ailenin en büyük çocuğu olan Esmanur Elbi (14), ailesinin maddi imkanlarının yetersiz olmasından dolayı kardeşi Hüsna Elbi ile okulu bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Okuyup ailesine yardım etmek istediğini belirten Elbi, şöyle konuştu:

“Okula gitmeyi çok istiyorum. Beşinci sınıftayken kardeşimle okulu bıraktık. Okula giden kardeşlerim de imkanlar olmadığı için derslerini takip edemiyor. Yazın babama çobanlıkta kışın da anneme ev işlerinde yardım ediyoruz. Evimiz geceleri çok soğuk oluyor.” (DHA)