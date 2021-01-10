Yürek yakan bir ağıt: Ormancı

Çıktım tepebaşına da baktım ovaya

Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya

Söz anlamaz ormancı yıkar masaya

Söz anlamaz ormancı çekmiş kafaya

Aman ormancı canım ormancı

Köyümüze getirdin yoktan bir acı…

1946 yılının Temmuz ayı… Muğla'nın Gevenes Köyü'nde şimdiki adıyla Çaybükü'nde, köy muhtarı Tevfik Cezayirli ve en yakın arkadaşı Mustafa Şahbudak, Belen Kahvesi'nde dama oynamaktadır… “Sarı Mehmet” lakaplı ormancı Mehmet İn, yanlarına gelir. Bir gün önce çıkan yangının tutanaklarını Yatağan'a göndermek için muhtardan bekçiyi ister. Muhtar, “Olmaz, bekçi seçim evrakını götürecek” der. Tartışma çıkar. Mehmet, kamasıyla Şahbudak'ı kolundan yaralar. Şahbudak, ormancıyı korkutmak için tabancayla yere ateş eder. Ormancı kaçmaya başlar. Şahbudak durması için bir el daha ateş eder.

İkinci atışta Mehmet İn, yere düşer, ona bir şey olmaz ama Mustafa Şahbudak, kaza kurşunu ile dostu Tevfik'i öldürür. Şahbudak cezaevine gönderilir. Gevenes Köyü'nde yaşanan bu acı olay, değirmenci Tahir Usta tarafından bestelenir.

O türkü; yukarıda mısraları yer alan Ormancı türküsüdür. Aslında bir ağıt olan türkü, düğünlerde okunur, herkesin diline düşer… Türküde adı geçen Gevenes'teki 150 yıllık tarihi değirmen de restorasyon sonrası türkünün hikayesini anlatan sıra dışı bir kültür sanat merkezi haline dönüştü. Tarihi Belen Değirmeni Restoranı'nda heykeltıraş ve ressam Hasan Şimşek'in yaptığı türkünün bestekarı Tahir Usta (Erdinç) ve ağıt yakan eşi Zariye

Erdinç'in maket heykelleri de var.

103 TÜRKÜSÜ VAR AMA MUĞLALI TANIMIYOR

Tahir Erdinç'in Ormancı türküsü gibi daha 103 meşhur türküsü olduğunu fakat Muğlalıların kendisini tanımadığını da söyleyen restoran işletmecisi Hasan Şimşek, şunları anlattı: “Kemancı Tahir Erdinç'i Muğlalı tanımıyor. 40'lı yıllarda askerde bando takımında olan Tahir Usta nota öğrenir. Asker dönüşü Muğla'da bando takımında görev alır. Kendi kemanını kendi yapan müthiş bir ustadır. Tahir Usta'nın türküleri, eşi Zariye Hanım'ın yaktığı ağıtlardır. Kerimoğlu türküsünün de sözleri Zariye Hanım'a müziği Tahir Usta'ya aittir.”

O, MUĞLA'NIN AŞIK VEYSEL'İDİR

Şimşek, “Ormancı türküsündeki Belen Kahvesi'nde işleniyor. Ağıtı burada yakılıyor. Türküde bahsedilen değirmen burası. 150 yıllık yer. Eksiksiz çalışıyor. Keman çalan kişi Tahir Usta (Erdinç), yanındaki de eşi Zariye Hanım. Tahir Usta, Muğla'nın Aşık Veysel'i” dedi.