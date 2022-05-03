Yurt dışından getirdiği koyunlar büyük talep görüyor

Bursa'da bir girişimci Hollanda'dan getirdiği koyunlar sayesinde kısa sürede büyük gelir elde etti. Zwartbles koyunları tek seferde üçüz yavrulaması sebebiyle talep görüyor.

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Standart boyut

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye başlayan Mustafa Aydın, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye’ye getirdi.

Damızlık olarak getirdiği bu koyunların üretimini yaparak yavrularını Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyor.

Et ve süt bakımından çok verimli olan koyunlardan almak isteyen üreticiler yoğun talep gösteriyor.

Mustafa Aydın da üretimini yaptığı Zwartbles koyununun yavrularından almak isteyenleri sıraya yazıyor.

Şu anda kuzu almak isteyenlere 10 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. (İHA)