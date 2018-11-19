Yurtdışında başlayan leoparla fotoğraf paylaşma trendi tepkilere yol açtı

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Fransa’da yeni bir akım başladı; ‘Leopar ile fotoğraf paylaşma’… Özellikle zenginlerin pahalı otomobilleri ve leoparları paylaşmaları ise tartışmalara yol açtı. 2018-19 sonbahar kış sezonunda leopar desenli tasarımlar öne çıktığı için, bir çok kişi ‘Leopar trendini yanlış anladılar’ diye tepkisini dile getirdi.

Dailymail’in haberine göre, sosyal medya hesaplarından sırf beğeni alabilmek için, özellikle yavru leoparlarla poz verenler STK’lar tarafından da eleştiri alıyor. Çünkü Paris’te yasa dışı yollardan edinilen yavru leopar, aslan ve kaplan sayısında büyük bir artış yaşanıyor.

Peki nereden alınıyor bu hayvanlar? Hepsi sirklerden temin ediliyor ve birkaç sosyal medya fotoğrafı için kullanıldıktan sonra atılıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde hem sokakta hem de Paris polisi trafik kontrol noktasında bir aslan yavrusu ve leopar bulunmuş. İkisi de bakımsızlıktan ölmek üzereyken bakım altına alınmış.

Daha çok körfez ülkelerinden paylaşılan fotoğraflar için hayvan hakları savunucusu Reha Hutin “Körfez ülkelerinde yavru aslanlar ile pahalı arabaların içinde fotoğraf çekinip atıyorlar. Aslanlar bir kez büyüdüğünde terk edilip atılıyorlar. Yasal olmadan üretilip beslenen böyle yüzlerce aslan var. Köpekten daha ucuza aslan yavruları bulmak mümkün. Bu yavruları 300 Euro’ya sadece selfie çekmek için sirklerden satın alıyorlar. Champs-Elysees’de yakalanan yavru son 1 ayda yakalanan üçüncü, son 1 yılda yakalanan altıncı vahşi kedi yavrusu oldu” diyor.

Hutin, bu hayvanları çiftleştirip üreten sirkler olduğunu da belirtiyor: “Bu bebekleri üretip satıyorlar ve sonucunda da hepsi internete düşüyor. Çok yakında kurtarılan diğer 3 yavru ile birlikte Güney Afrika’ya doğal hayatına gönderilmesi bekleniyor. Fakat bu trend bitmedikçe canlı hayvan satışı devam edecek ve bu yavrular olmamaları gereken yerlerde olmaya devam edecek.”

