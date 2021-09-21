Akın akülü sandalyesine kavuştu

Diyarbakır'da 'Yürüme engelli Akın'ın 3 tekerlekli bisikletle zorlu eğitim yolculuğu' haberi ses getirdi. 10 yaşındaki Akın Aydar'a Ankaralı bir iş insanı akülü sandalye hediye etti.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde annesi ve iki kardeşiyle yaşayan, doğuştan ‘Escobar sendromu’ (ciddi omurga deformiteleri, eğrilik) tanısı koyulan Akın Aydar, sağ ayağını ve ellerini tam olarak kullanamıyor. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ve elleri yarı açık olan Aydar, her şeye rağmen okula gitmekten vazgeçmiyor.

Huzurevleri İlkokulu öğrencisi Aydar, geçen yıl takdir belgesi alarak 3’üncü sınıfa geçti. Okula gitmeyi çok seven ve doktor olmak isteyen Aydar, yüz yüze eğitimin başlamasıyla tekrar okuluna kavuştu. Asansörü olmayan apartmanlarında her gün annesinin sırtında 3 kat indikten sonra kullanabildiği sol ayağıyla 3 tekerlekli plastik bisikleti ile 1 kilometre uzaklıktaki okuluna gidip gelen Akın’ın bu mücadelesi ve annesinin verdiği destek geçen günlerde ‘Yürüme engelli Akın’ın 3 tekerlekli bisikletle zorlu eğitim yolculuğu’ başlığıyla haberleştirilmişti.

Ankaralı iş insanı Zeki Türkeş, arkadaşı olan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’la görüşerek, Akın’a ve ailesine yardım etmek istediğini söyledi. Akın ve ailesiyle irtibata geçen Aşkın, akülü sandalyeyi Aydar ailesine ziyaretinde verdi.

“OĞLUMU BİSİKLETTEN KURTARDINIZ”

Telefonla iş insanı Zeki Türkeş’le görüşen Vasfiye Aydar da “Oğlumu bisikletten kurtardınız. Sonunda akülü sandalyemize kavuştuk. Çok mutluyuz. Artık oğlumun rahat gezebileceği bir sandalyesi var. Allah razı olsun” dedi. (DHA)

