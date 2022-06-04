‘Yürüyemeyecek’ denilen köpeği kredi çekerek ayağa kaldırdı

Kocaeli'de aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve bazı veteriner hekimlerin "Yürüyemeyecek" dediği sokak köpeği, Ankara'daki bir klinikte gördüğü tedavinin ardından adım atmaya başladı. 'Kırpık' ismi verilen köpek, tedavisi için kredi çeken Ömer Ayhan tarafından sahiplenildi.

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Kocaeli’de yaşayan güvenlik görevlisi Ömer Ayhan, 5 ay önce otobüsle eve döndüğü sırada aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpeği fark etti. Otobüsten inerek yol kenarında hareketsiz yatan köpeğin yardımına koşan Ayhan, veteriner hekimi aradı. Olay yerine giden veteriner hekim tarafından kliniğe götürülen köpek, bir ay boyunca yaşam savaşı verdi.

Ayhan’a, vücudunda zedelenmeler olan köpeğin hayatı boyunca felç kalacağı söylenerek, felçli köpeğe bakabilecek birilerini bulması gerektiği söylendi. Umudunu yitirmeyen Ayhan ise köpeği başka birine sahiplendirmek yerine Ankara’daki bir kliniğe götürdü.

4 ay boyunca Ankara’da tedavi gören köpek, operasyonların ve fizik tedavinin ardından yürümeyi başardı.

Hayvansever Ömer Ayhan, kredi çekerek tedavi ettirdiği köpeği tekrar Kocaeli’ye götürerek sahiplendi.

‘Kırpık’ ismi verilen sokak köpeği, Ayhan ile yeni bir hayata başladı.

“SANKİ ‘BENİ KURTARIN’ DİYORDU”

Kırpık’ı bulma hikayesini anlatan Ayhan, “Otobüsün camından Kırpık’ı gördüm. Elini oynatıyordu, sanki ‘Beni kurtarın’ diye işaret veriyordu. Hemen otobüsten indim, yaşıyordu. Veteriner hekimi aradım, geldi. Bir ay boyunca tedavi gördü. Öncelikle yaşaması için uğraştık ve savaşı kazandı. Ön ayağının kırık ameliyatı Kocaeli’de tedavi edildi. Sonra felç olduğu anlaşıldı. Yürüyemiyordu, sadece başını kaldırabiliyordu. Birkaç veteriner hekime götürdüm, yürümeyeceğini söylediler. Bana, ‘Felçli bakımı yapabilecek birisini bulun’ dediler. Ama ben umudumu kesmedim. Kırpık’ın da şansı olsun istedim. 4 ay da Ankara’da tedavi gördü. Orada çeşitli viral hastalıklar bulaştı, ölmesinden çok korktum. O kadar uğraş boşa gidecekti. Ama çok şükür bugün Kocaeli’ye döndük. Ve gördüğünüz gibi iyileşti” dedi.

“KREDİ ÇEKTİM”

Ömer Ayhan, ‘Kırpık’ın tedavi masraflarının 17 buçuk bin lira olduğunu belirterek, “Viral hastalıkların tedavileri külfetli oluyor. 9 buçuk bin lira ödeme yaptım, geri kalan miktarı kredi çektim” diye onuştu.

10 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini vurgulayan Ayhan, “Normalde güvenlik görevlisiyim ama ayrıca sokak hayvanlarını koruma görevlisiyim. Onlarla ilgileniyorum. 10 yıldır böyleyim. İlk hayvan vakam yavru kediydi. Çok küçüktü, onu eve aldım. Besledim, büyüttüm. Bu serüven de onunla başladı. Şu an evde 20 tane süt içen engelli kedim, 3 tane de köpeğim var. Onlara bakmak çok zor oluyor aslında, yoruluyorum ama onların sevgisini gördükten sonra her şey uçup gidiyor” ifadesini kullandı. (İHA)