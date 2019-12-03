Yürüyüş yapmak için 15 önemli neden

Yürüyüş yapmak için 15 önemli neden

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Sargın, insan bünyesini çok zorlamadan kolay yapılan, her yaşa uygun bir spor olan yürüyüşün az bilinen faydalarını sıraladı:

Çağımızın getirdiği yüksek tempolu şehir yaşamı, yoğun mesai ve ulaşım problemleri arasında egzersiz genellikle ihmal ediliyor, öteleniyor ya da zamansızlık gerekçe gösterilerek yapılamıyor… Oysa kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok hastalık riskinden koruyan egzersize hayatımızda yer açmamız şart. Örneğin günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş bile sağlığımıza sağlık katar… İşte her yaşa uygun bir spor olan yürüyüşün 15 faydası…

1 Kasları güçlendirir: Kalp kasının yanı sıra vücut kaslarını güçlendirir, daha etkin çalışmasını sağlar. Kan basıncını düzenler.

2 Beyin-damar ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltır: Yürüyüş, kan akım ve miktarını artırarak dolaşımı iyileştirir. Kalp kasının ana damarlar dışında yan damarlarının da beslenmesini artırır. Böylece ana damarlardaki tıkanıklık hallerinde oluşacak tıkanıklıklarının vereceği zararı minimalize eder.

3 Eklem ve kasların esnekliğini artırır: Hareketsizlik ve kireçlenmeye bağlı eklem sertliğini azaltır. Bacak, kalça ve gövde kaslarını kuvvetlendirir.

4 Kemikleri güçlendirir: Kemik erimesini engelleyici veya azaltıcı rolü vardır.

5 Obezite riskini azaltır: Metabolizmayı uyarır, yağların yakılmasını sağlar. Ortalama 5 km'lik tempolu bir yürüyüş saatte 400-500 kalori yağ yaktırır. Bu her gün uygulanırsa bir ayda 2-3 kilo zayıflamayı sağlar.

6 Yaratıcılığı destekler: Beyine oksijen sağlanmasını artırarak yaratıcı düşünce potansiyelini ve zihinsel keskinliği artırır.

7 Sindirimi kolaylaştırır: Kabızlığı, reflüyü azaltıcı etkisi vardır.

8 Uykusuzluğa iyi gelir: Uyku kalitesini artırır, rahatlamayı sağlar.

9 Yaşlanma sürecin geciktirir: Genç ve dinç görünüm sağlar.

10 Depresyonun doğal ilacıdır: Bu sorunun hafiflemesinde ve giderilmesinde önemli bir etkendir.

11 Stressavardır: Gerginlikten uzaklaşmaya yardımcı olur. Beyinde endorfin, seratonin, dopamin seviyesini artırır. Kişide bu kendini iyi hissetme hali ve moral yüksekliği hali olarak tezahür eder.

12 Kanser riskini azaltır: Kolon (bağırsak), prostat, göğüs kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.

13 İştah kontrolü sağlar: Yeme isteğinin (iştah) kontrol edilmesini sağlar (insülin direncini kırar).

14 Alkol, kafein ve nikotinden uzaklaştırır: Bu tür bağımlılık yapan maddelere karşı kişisel kontrole yardımcı olur.

15 Kötü kolesterolü düşürür: Kan yağlarını (kolesterol-trigliserid) düzeyini düşürür. İyi ve kötü huylu kolesterol dengesini iyi kolesterol yönünde artırır.