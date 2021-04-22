Yusufeli Kaymakamı: Taşınma talimatı geldi

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine yapılan betonarme binalar tamamlanma aşamasına geldi.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, “Yaz mevsiminde taşınacağımız talimatı geldi. 2021 yılı bitmeden buraya taşınabilmek için hazırlığımızı yapıyoruz” dedi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilip, 7’nci kez taşınacak Yusufeli’ndeki yeni yerleşim yerinde binaların yüksekliği dikkat çekiyor.





BARAJ VE HES’İN MALİYETİ 6.4 MİLYARI AŞTI

Yapımına 2012 yılında başlanan ve 10 yıldır tamamlanamayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde fatura da kabardı. İlk ihalede 486 milyon liraya malolacağı açıklanan baraj ve HES projesinde sonradan yapılan iki ihmal ihalesiyle maliyet 6.4 milyara kadar yükseldiği ortaya çıktı. Bu rakama proje için yapılan yollar, altyapı çalışmaları, konutlar vs. dahil değil.



“VERİMLİ ARAZİLER SULAR ALTINDA KALACAK”



Yöre halkı ve çevre örgütleri en başından beri projenin doğal yaşamı tehdit ettiğini duyurmaya çalıştı. Projenin getireceği tahribatı dile getiren yöre halkı, Çoruh tabanında bulunan verimli arazilerinin sular altında kalacağını, Barhal Vadisi'nde tespit edilen tehlike altında 21 tür bitki türü olduğunu, aynı şekilde Türkiye'nin çok az yerinde bulunan Dağ Keçileri, Dağ Horozu, Kafkas Semenderi ve ayrıca 12'si endemik 142 kelebek türü ve birçok başka türlerin yaşadığını vurguluyor. Yöre halkı, doğayı tahrip eden HES'ler bu canlıların yaşam alanlarında yapılmasını protesto ediyor.

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