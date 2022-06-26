“Yuva yıkan Ukraynalı” tepkilere dayanamadı en sonunda patladı

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte evinden ve ülkesinden olan milyonlarca Ukraynalı birçok ülkeye kaçmak zorunda kaldı. Bölgede insanlık dramı yaşanırken, İngiliz hükümetinin mültecilere yönelik programıyla Almanya üzerinden ülkeye giren Ukraynalı mülteci Sofiia Karkadym gündemden düşmüyor. Sığınmacı olarak girdiği evden 29 yaşındaki Toni ile çıkarak "yuva yıkan" kadın yaşadıklarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ülkeden kaçan ve Mayıs ayının başında İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 22 yaşındaki mülteciye İngiliz Lorna Garnett ve sevgilisi Tony evlerini açtı.

Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozuldu.

3 çocuk annesi olan Garnett, İngiliz medyasına açıklamalarda bulunarak Tony'nin kendisinden Lorna için ayrıldığını açıkladı. Lviv'den İngiltere'ye sığınmak zorunda kalan Sofiia'nın, ülkeye girdikten sonra Tony'i “gözüne kestirdiğini” iddia eden Garnett, “Ona evimizin kapılarını açtık ve o bana böyle karşılık verdi” diyerek sitem etti.

Bu açıklamalar ve haberlerle birlikte bütün dünyanın “Yuva yıkan Ukraynalı mülteci” olarak tanıdığı Sofiia İngiliz medyasına konuştu. Sofiia, “Ben kimseyi çalmadım. Bizim ilişkimiz gerçek ve harika. 29 yaşındaki bir adamın bilinçli bir kararı bu. Kimseyi çalmadım” yorumunu yaptı.

Sofiia, ayrıca İngiliz medyasına da ateş püskürdü. Sofiia, “İngiliz medyası çok dramatik yaklaştı duruma” dedi. Instagram üzerinden aşkını fotoğraflarla belgeleyen Sofiia, “Ben kimseyi çalmadım. Gelen yorumlar ve tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bu paylaşımı yapmak istedim” ifadesini kullandı.

Sofiia, “29 yaşındaki bir adamın aşık olmaya, mutlu olmaya hakkı yok mu? Sizce gerçekten mutlu bir aileyi 10 günde yıkabilir miyim” diye sordu. Sofiia, “Anthony ve ben çok iyiyim” dedi. İlginizi Çekebilir Sığındığı evde aşk yaşayan Ukraynalı mülteci ilk kez konuştu: Ben yuva yıkmadım